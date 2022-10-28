open menu open menu
  • font size Размер текста

Лента новостей



  • Главная
  • Новости
  • В Алматы пройдёт ярмарка сельхозтоваропроизводителей Карагандинской области
В Алматы пройдёт ярмарка сельхозтоваропроизводителей Карагандинской области Сегодня, 15:22
247

В Алматы пройдёт ярмарка сельхозтоваропроизводителей Карагандинской области

29-30 октября с 8:00 до 17:00 в Алматы состоится ярмарка сельхозтоваропроизводителей Карагандинской области. В ней примут участие фермеры из семи районов и трёх городов региона (Караганда, Сарань, Шахтинск). передаёт BaigeNews.kz.

В ассортименте продукции более 40 наименований (мясомолочная, плодоовощная, колбасная продукция, мука, крупы, растительные и животные масла и другое).

Общий объем продукции – 222 тонны, в том числе:

  • мясная продукция – 50 тонн,
  • плодоовощная продукция – 155 тонн,
  • молочная продукция – 4 тонны, 
  • рыбная продукция – 3 тонны,
  • прочая продукция – 10 тонн.

Место проведения ярмарки – по улице Шевченко от улицы Кунаева до улицы Пушкина (напротив Музея археологии РГЦ "Ғылым ордасы").

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#ярмарка #Алматы #Карагандинская область #торговля #продукты
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:22
247
Поделитесь:
Наверх