30 апреля в 11:00 в Алматы состоится плановая сейсмотренировка. Цель мероприятия — отработать действия населения и служб в случае землетрясения, передаёт BaigeNews.kz.

С 28 апреля начнётся перехват радиоканалов — в эфире будут транслироваться уведомления о тренировке и рекомендации сохранять спокойствие.

В день самой тренировки задействуют городскую систему оповещения: зазвучат сиренно-речевые установки, появятся сообщения на телеканалах и в мобильных приложениях. Услышав сигнал "Внимание всем!", необходимо включить радио, телевидение или проверить интернет-ресурсы, чтобы получить дальнейшие инструкции.

Жителям рекомендуется заранее подготовить тревожный чемоданчик и определить безопасное место вне зоны падения предметов и вдали от линий электропередачи.

В городе будут работать 384 пункта приёма населения, их можно найти на карте 2ГИС, а также на сайтах акимата Алматы и ДЧС.

Граждан призывают сохранять спокойствие и принять активное участие в тренировке — от этого зависит готовность города к возможным чрезвычайным ситуациям.