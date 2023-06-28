- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 11:43 148
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 11:26 181
- В Алматы пройдёт международный турнир по лёгкой атлетике 10:56 285
- Cпасатели Восточного Казахстана пришли на помощь терпящим бедствие на воде 10:28 328
- Баран по кличке Миллион из Туркестанской области признан самым тяжёлым в стране 09:49 450
- Президент обратился к казахстанским журналистам 09:04 386
- Лишь в одном городе Казахстана обещают неблагоприятные метеоусловия 08:42 371
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 08:03 287
- Мусульмане Казахстана празднуют Курбан Айт 08:00 343
- Представительство Satbayev University откроется в Ташкенте 07:38 504
- Подростка из Актобе приговорили к восьми годам тюрьмы за смерть сверстника 06:17 715
- Жители Южной Кореи официально "помолодеют" на один-два года 05:44 469
- Фонд "Қазақстан халқына" обеспечит онкобольных инновационными препаратами 04:31 482
- Планета лишилась тропических лесов площадью размером со Швейцарию 03:50 518
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 02:22 544
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 01:05 626
- Расследование начато по факту смерти казахстанского тяжелоатлета 00:13 847
- 18 человек, в том числе дети, заразились бруцеллёзом в Костанайской области 27.06.2023 592
- Более четырёх тысяч слитков золота продали в Казахстане в мае 27.06.2023 629
- Приговор отцу, убившему троих детей, вынесли в Актау 27.06.2023 863
- Пожар в Усть-Каменогорске: огонь тушат с помощью вертолёта 27.06.2023 659
- На сколько подорожает отопление в Алматы 27.06.2023 592
- Шаттл запустят из Косшы на вокзал и в аэропорт Астаны 27.06.2023 1065
- Какой будет погода на Курбан айт в Казахстане 27.06.2023 600
- Meta даст возможность родителям контролировать подростков в мессенджерах 27.06.2023 596
- Нурбек Пусырманов стал директором Института истории государства 27.06.2023 590
- Из бакалавриата в докторантуру: казахстанец получил приглашение от университета Лиги Плюща 27.06.2023 796
- Пожар на территории лесничества локализовали в ВКО 27.06.2023 669
- 55 тысяч долларов отдала мошенникам жительница Астаны 27.06.2023 717
- Опубликован список государственных образовательных грантов в Казахстане 27.06.2023 986
- "В Казахстане живут более 40 тысяч представителей кыргызского этноса" - Ашимбаев 27.06.2023 548
- "Хотят лишить наших детей реабилитации": скандал разгорелся из-за нового стандарта Минздрава 27.06.2023 1316
- "Родители хотели монетизацию" - аким Туркестанской области о скандалах в детских лагерях 27.06.2023 691
- К 5 годам тюрьмы за фиктивное банкротство приговорили жительницу Костаная 27.06.2023 733
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 712
- Убийство юриста в Алматы: приговор присяжных отменили 27.06.2023 663
- Станция юных натуралистов с семидесятилетней историей работает в Актобе 27.06.2023 685
- Крупный пожар произошёл на территории спецЦОНа в Усть-Каменогорске 27.06.2023 755
- Почему фермеры Туркестанской области платят за воду в два раза дороже, чем в других регионах 27.06.2023 655
- Участки лесного фонда на 678 млн тенге вернули государству в Акмолинской области 27.06.2023 623
- ЧВК "Вагнер" передаст технику Минобороны России 27.06.2023 823
- Кошанов созвал совместное заседание парламента на 30 июня 27.06.2023 714
- Транснациональную наркогруппировку "накрыли" в стране 27.06.2023 597
- В Астане на Курбан айт автобусы начнут ходить с 5 утра 27.06.2023 638
- Взрыв в Шемонаихе: названа предварительная версия случившегося 27.06.2023 706
- Кто сможет получить кредит в 5 млрд тенге под 2,5% на проекты АПК, определились в МСХ 27.06.2023 604
- С 1 июля в Казахстане повысятся некоторые социальные выплаты 27.06.2023 1142
- Стало известно, кого наградил Токаев в преддверии Дня работников СМИ 27.06.2023 721
- СМИ предстоит сыграть ключевую роль в обновлении общественного сознания - Токаев 27.06.2023 546
- Летнее кафе с киосками сносят в Алматы 27.06.2023 605
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 886
- В Шымкенте из окна многоэтажки выпал 6-летний мальчик. В МЧС напомнили правила безопасности 27.06.2023 767
- Пожар вторые сутки тушат на востоке Казахстана 27.06.2023 608
- Прокуроры оштрафовали "КазТрансГаз Аймак" на полмиллиарда тенге в Алматы 27.06.2023 711
- В Казахстане сократилось число детдомов 27.06.2023 560
- Крупные хищения денег выявили на предприятии "Богатырь-Көмір" 27.06.2023 816
- Принтер за 10 млн тенге хотели купить в детский сад в Мангистауской области 27.06.2023 610
- Казахстанцы стали чаще отправлять деньги в Россию 27.06.2023 738
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 824
- "Начался какой-то сюр": Казахстанка рассказала, как экипаж Air Astana "спасал" пассажирку от обморока 27.06.2023 3569
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 773
- Дорог баран к Курбан айту: жертвенные животные подорожали в стране 27.06.2023 879
- Более триллиона тенге потратили казахстанцы на азартные игры за три года 27.06.2023 688
- 85-летний марафонец из Кызылорды удивляет своими достижениями 27.06.2023 757
- АО "Qazcontent" стало обладателем премии “Парламент сөзі” 27.06.2023 836
- В Абайской области нет незаконной вырубки сгоревшего леса - акимат 27.06.2023 692
- На семь дней перекрыли улицу Кунаева в Астане из-за ремонта 27.06.2023 784
- Бауыржана Кудайбергенова назначили вице-министром Нацэкономики 27.06.2023 777
- Регулярные полёты из Алматы в Сочи возобновила российская авиакомпания 27.06.2023 928
- Бублик принял неожиданное решение после своей исторической победы 27.06.2023 753
- В трёх городах Казахстана задержали членов ОПГ, торговавшей наркотиками 27.06.2023 847
- Самый богатый казахстанец купил команду "Формулы-1" 27.06.2023 1670
- Молния ударила в полный пассажиров самолет после приземления 27.06.2023 2061
- Двое детей утонули в Большом Алматинском канале 27.06.2023 1032
- Награду Иманбека выставят в музее Павлодара 27.06.2023 1185
- Жена алматинского стрелка Игоря Дужнова угрожает самосожжением 27.06.2023 1316
- "Даже не подозревал": в России поразились казахскому языку в сенсационном матче сборной Казахстана 27.06.2023 27191
- Закладчика с синтетическим наркотиком задержали в Кокшетау 27.06.2023 802
- Потолок обвалился в детской больнице Костаная 27.06.2023 822
- В Атырау в частном садике трёхлетней девочке оторвало палец 26.06.2023 1005
- LOADING...
Сегодня, 10:56
291
291Фото: olympic.kz
В Алматы пройдёт международный турнир по лёгкой атлетике
C 1 по 2 июля на Центральном стадионе города Алматы состоится международный легкоатлетический турнир мемориал Гусмана Косанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.
Данные соревнования входят в элитную серию Мировой ассоциации легкой атлетики (бронзовый статус).
В этом году в турнире примут участие спортсмены из Китая, Индии, Таиланда, Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Армении, Азербайджана, Грузии и Казахстана.
Вход на стадион свободный.
Поделитесь:
-
Trend news
- Крупный град повредил десятки авто в Омске 02:22 535
- Казахстанцы вошли в топ-5 рейтинга по объёмам скупки недвижимости в Турции 01:05 612
- Знакомились в Facebook и вымогали деньги - группу "охотниц на мужчин" задержали в Кызылорде 27.06.2023 701
- Парень и девушка создали идеальные условия для выращивания конопли в квартире в Экибастузе 27.06.2023 816
- Смаилов пригрозил увольнениями, если чиновники сорвут подготовку к зиме 27.06.2023 764
- Зачем Лукашенко звонил Назарбаеву: комментарий МИД РК 26.06.2023 2395
- Задержан бывший замглавы АО "Озенмунайгаз" Ермек Карамурзаев 26.06.2023 1221
- Секс-позы изображали выпускники школ: управление образования прокомментировало видео 26.06.2023 103759
- Жителя Тараза шантажировали из-за эротического видео 26.06.2023 822
- Прогрев года: в ответ на шутки и мемы Иосиф Пригожин опубликовал клип Валерии 25.06.2023 2776
- "Беру фамилию жены": продюсер Пригожин прокомментировал шутки в соцсетях 25.06.2023 3483
- Если дал слово, сдержи его, как настоящий мужчина: Димаш дал первый концерт после смерти дедушки 25.06.2023 2726
- Пропавшего полицейского нашли мёртвым в Акмолинской области 25.06.2023 2216
- В Акмолинской области пропал заместитель начальника отдела полиции 25.06.2023 1377
- Крупные хищения в сфере образования Алматы, Шымкента и трёх областей вскрыл Антикор 23.06.2023 5856
- Запрет на выезд из Казахстана поставили 7 тысячам неплательщиков алиментов 23.06.2023 1510
- Взрывное устройство было на теле и руках. Новые подробности о захвате заложников в Kaspi банке 23.06.2023 20600
- За прикосновения к пятилетней девочке мужчину доставили в полицию 22.06.2023 2323
- "Нужно брать токал" - казахстанский певец поддержал многожёнство 22.06.2023 14237
- ОПГ из чиновников незаконно зарегистрировала 350 тысяч автомобилей в Астане 21.06.2023 3667
- Нападение на мать Фирузы Шариповой совершено в Таразе 20.06.2023 10094
- Арыстанбеку Мухамедиулы вынесли приговор 20.06.2023 1825
- "Бывшие сутенёры и проститутки тренировали детей по программе "Арт-спорт" - депутат 20.06.2023 3098
- Министр науки и высшего образования Казахстана вернул своих детей из Кипра 20.06.2023 2429
- Министр экологии рассказала о судимости своего отца 19.06.2023 2476
- "Невозможно дышать и ничего не видно" - ситуация с задымлением в Астане ухудшилась 19.06.2023 2423
- Астану окутал дым - пожарные все ещё не могут потушить огонь 19.06.2023 2446
- Журналистку из Казахстана убили в Грузии 19.06.2023 2476
- Три новых банка могут появиться в Казахстане 19.06.2023 2111
- Загадочная смерть: военнослужащий умер после тренировки в Шымкенте 19.06.2023 2666
- Пожар пытаются потушить на территории Астаны 19.06.2023 26320
- "Статистика по сельхозпродукции преувеличена"- депутат о нездоровой конкуренции между акиматами 19.06.2023 1852
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 2395
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 2263
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 2316
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 2093
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 2515
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 2134
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 2970
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 10675
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 28913
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 1952
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 2020
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 2299
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 7610
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 2230
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 3026
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 35272
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 6163
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 2868
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 4628
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 2342
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 3101
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 3999
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 2316
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 2584
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 2435
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 2836
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 10552
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 2491
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 8258
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 4049
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 3695
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2938
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 2445
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 3675
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 3644
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 4123
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 5109
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 3078
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2994
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 3214
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 50711
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2854
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 4078
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 3498
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3967
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 3193
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 3579
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 4517
-
- Курбан Айт способствует единению людей — Смаилов 11:43 47
- Токаев посетил мечеть Хазрет Султан 11:26 110
- Президент обратился к казахстанским журналистам 09:04 368
- Токаев поздравил казахстанцев с Курбан Айтом 08:03 276
- Токаев вручил журналистам премии и гранты в честь их профессионального праздника 27.06.2023 879
- О темпах производства и резервах ГСМ доложили Токаеву 26.06.2023 962
- Токаев принял председателя Жогорку Кенеша Кыргызстана 26.06.2023 737
- Вице-министра просвещения уволили с должности 26.06.2023 1763
- Токаев провёл внеочередное заседание Совета Безопасности 25.06.2023 1146
- Токаев проведёт внеплановое заседание Совета Безопасности 24.06.2023 1579
- Токаев поговорил по телефону с Путиным 24.06.2023 1986
- Казахстан и Азербайджан подписали несколько меморандумов 24.06.2023 1310
- Об установке системы раннего обнаружения лесных пожаров доложили Токаеву 23.06.2023 1343
- Некоторые высказываются будто у казахов не было государственности. Это искажение нашей истории - Токаев 22.06.2023 37225
- Токаев провёл заседание Высшего совета по реформам 22.06.2023 1300
- Токаев примет участие в Форуме волонтеров в Астане 21.06.2023 1792
- Мы ценим немецкий подход к бизнесу - Токаев 20.06.2023 1741
- Касым-Жомарт Токаев рассказал о своей мечте 20.06.2023 1629
- Токаев вновь обозначил позицию Казахстана по ситуации вокруг Украины 20.06.2023 2226
- Токаев встретился с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером 20.06.2023 1805
- Токаев принял председателя сената олий мажлиса Узбекистана 19.06.2023 1922
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 2321
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 2185
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 2498
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 2467
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 3064
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 2737
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 2484
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 2202
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 2127
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 2582
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 3576
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 3002
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 2220
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 2375
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 2841
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 2139
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 2609
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 2563
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2900
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 2812
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2730
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 2643
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 3269
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 4870
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 2974
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 4532
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 3654
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 3448
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2995
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 3903
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 2801
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 3196
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 4311
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2954
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 3586
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 2907
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2927
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 2586
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 3136
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 7668
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 3745
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 2403
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 2782
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 3249
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 3178
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2921
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 3297
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 3421
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 5774
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 3586
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 4738
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 3871
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 3565
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 4369
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 3876
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 4260
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 3848
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3900
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 4291