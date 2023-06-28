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olympic.kz Сегодня, 10:56
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Сегодня, 10:56
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Фото: olympic.kz

В Алматы пройдёт международный турнир по лёгкой атлетике

C 1 по 2 июля на Центральном стадионе города Алматы состоится международный легкоатлетический турнир мемориал Гусмана Косанова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт Национального олимпийского комитета.

Данные соревнования входят в элитную серию Мировой ассоциации легкой атлетики (бронзовый статус).

В этом году в турнире примут участие спортсмены из Китая, Индии, Таиланда, Ирана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Армении, Азербайджана, Грузии и Казахстана.

Вход на стадион свободный. 

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Сегодня, 10:56
291
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