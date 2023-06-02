В Алматы прошёл первый в истории конкурс "Жас канат - Балалар"

Фото: пресс-центр «Жас Канат-2023»

Во Дворце Республики прошел первый в истории конкурс "Жас канат - Балалар" и первое полуфинальное выступление участников конкурса молодых исполнителей "Жас канат", передаёт BaigeNews.kz.

В конкурсе "Жас канат - Дети" принимали участие 22 конкурсанта и все они были настолько хороши, что жюри очень долго совещалось, прежде чем вынести вердикт, и в результате не только присудило три призовых места, но и буквально на ходу учредило Гран-При! Гран-При получил Дастан Турдалы из Алматы. 1 место завоевала Зере Жунисбай из Туркестанской области, 2 место – Амина Асгатова из Мангистау и 3 место – Балым Нсаналы из Актюбинской области. Помимо золотого, серебряного и бронзового крыльев, победителям получили денежные гранты от имени акима города Алматы Ерболата Досаева на подготовку к предстоящему международному фестивалю "Азия Дауысы".

"Это было очень впечатляюще, ведь я сам их отбирал, за весь конкурс я не раз пустил слезу – настолько дети искренни и проникновенны, что о технических и вокальных возможностях уже не думаешь, когда они поют. Это – чистота, неимоверная сказка, словами не передать свои ощущения, как они могут так заставлять людей переживать и сопереживать! Взрослым профессионалам стоило бы у них поучиться. Конечно же проигравших тут нет, все они победители, все они молодцы. Мы долго не могли выбрать лучшего, мы бы и два третьих места дали и приз зрительских симпатий, кстати, о нем нужно обязательно подумать в будущем", - отметил член жюри, певец и композитор Медеу Арынбаев.

Также сегодня свои статуэтки-крылья получили победители конкурса детского рисунка на тему фестиваля "Азия Дауысы" Бронзовое крыло жюри присудило Аиде Дербис из Жезказгана, Серебрянное – Кире Лантух из Костаная, и Золотое Айсель Мукашевой из Алматы. Всего на творческий конкурс дети со всех регионов Казахстана прислали 311 работ. Ребята справились с поставленной задачей прекрасно, хотя они конечно и не знают, что такое "Азия Дауысы" - им пришлось узнавать о легендарном фестивале у родителей, дедушек и бабушек. Однако уровень присланных работ поражает. Они созданы в различных техниках и оценивались по нескольким номинациям, в числе которых оригинальный замысел и креативное мышление.

В конкурсе приняли участие 169 школ, гимназий и лицеев, а также участвовали дети, чьи мамы узнали о конкурсе самостоятельно из интернета. И главное – данные работы¸ которые сейчас выставляются в фойе Дворца Республики и будут экспонироваться в Almaty Gallery в период проведения "Азия Дауысы". Так что у зрителей есть возможность увидеть эту потрясающую выставку еще раз и рассмотреть все подробнее.

Вечером состоялся первый полуфинал конкурса молодых исполнителей "Жас канат 2023". Выступления участников оценивало жюри в составе: Алибек Днишев, Медеу Арынбаев, Нурлан Абдулин, Ирэна Аравина, Байгали Серкебаев, Динара Султан, Дана Орманбаева, Арманжан, Байтасов, Жания Аубакирова, Гани Майлибаев и Ренат Гайсин. По итогам первого конкурсного дня тройка сильнейших (согласно баллам, присужденным жюри) выглядит так: