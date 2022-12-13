В Алматы прошёл первый форум социальных служб

Фото: УВП Алматы

13 декабря в Алматы состоялся первый социальный форум "Жүректен жүрекке", приуроченный к 85-летию создания социальной службы города, передаёт BaigeNews.kz.

Форум, направленный на модернизацию системы взаимоотношений "Общество – бизнес – государство" прошёл при поддержке Министерства труда и социальной защиты населения РК, организатором мероприятия выступил акимат Алматы. ­Всего в работе форума приняли участие более 300 человек.

Ведущие международные и казахстанские эксперты социальной сферы, лидеры общественного мнения, представители неправительственных организаций и государственных органов поделились кейсами успешных проектов, направленных как на решения острых социальных проблем, так и на укрепления роли социальных работников в обществе.

"Наибольший результат в решении социально-значимых вопросов достигается при эффективном взаимодействии так называемого "золотого треугольника", когда социальная стабильность обеспечивается совместными усилиями общества, государства и бизнеса. Поэтому в ходе форума вместе с представителями НПО, предпринимателями, социальными работниками мы старались найти решения, способствующие консолидации наших усилий по поиску современных подходов в решении социальных проблем", - отметила заместитель акима г. Алматы – А. Нусупова.

В ходе форума также обсуждались тенденции и перспективы развития социальных программ, основы трудового законодательства в отношении людей с ограниченными возможностями и социально-уязвимых слоев населения, взаимодействие общества, государства и бизнеса на примере реализованных социальных проектов общественных организаций.

Лучшие предложения, прозвучавшие на форуме, будут применены в практике. Так, в целях профилактики и предупреждения инвалидности со следующего года будет усилена работа апробированного в рамках пилотного проекта "Центра раннего вмешательства". На базе данного центра будет открыт научный, учебно-методический Центр раннего вмешательства, где планируется разработать и в дальнейшем внедрить единый протокол лечения детей с разными формами церебрального паралича, что позволит улучшить показатели качественной реабилитации в целом и реабилитации детей с инвалидностью в частности.

Вместе с тем, для обеспечения доступности городской инфраструктуры для лиц с ограниченными возможностями, а также их вовлечения в общество со следующего года планируется масштабировать деятельность Центра социальной поддержки лиц с инвалидностью "Ten Qogam" путём открытия их в каждом районе города. Дополнительно планируется расширить функционал работы центров с включением в них деятельность по мониторингу доступности объектов социальной инфраструктуры и внесение рекомендаций к устранению замечании.

Участники форума обсудили тенденции и перспективы развития социальных программ, основы трудового законодательства в отношении людей с ограниченными возможностями и социально-уязвимых слоев населения, взаимодействие общества, государства и бизнеса на примере реализованных социальных проектов общественных организаций и другие важные вопросы.