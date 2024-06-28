Обладатели стипендии имени Нурлана Каппарова рассказали, как поступить в Гарвардскую школу госуправления, передаёт BaigeNews.

В Алматы прошла панельная сессия Nurlan Kapparov Fellowship. Это социально-образовательное мероприятие для студентов, выпускников школ, нацеленное на освещение вопроса получения престижного образования в Гарвардской школе государственного управления имени Кеннеди (HKS). В мероприятии принял участие аким Алматы Ерболат Досаев.

Для абитуриентов из Казахстана и Центральной Азии, поступивших на программы магистратуры HKS, создана стипендия в память о государственном деятеле и бизнесмене Нурлане Каппарове, выпускнике 2003 года.

"Сегодня большая презентация стипендиальной программы имени Нурлана Каппарова, которую запустили в 2016 году, буквально через год после ухода Нурлана. Все это время мы думали, что бы сделать, чтобы соответствовать высоким принципам, которые были в жизни Нурлана - помогать людям, давать им возможность состояться и найти свой путь. Сама стипендиальная программа уникальна и является единственной в Центральной Азии. Ее поддержал сам Гарвардский университет из большого уважения и признания своего выпускника Нурлана Каппарова. Программа абсолютно прозрачная, лучших из лучших выбирает приемная комиссия Гарварда. У всех равные возможности. Хочу сказать вам, что нужно всегда учиться, набираться новых знаний, опыта. Это помогает уверенно идти по жизни", - сказал Ерболат Досаев.

Стипендия присуждается на конкурсной, оценочной основе допущенным абитуриентам из Казахстана и Центральной Азии, которые отвечают всем соответствующим критериям отбора Школы государственного управления имени Кеннеди и зачисляющихся на одну из программ магистратуры в HKS.

"Нурлан верил в то, что образование - это стратегически важная инвестиция, что именно образование способствует экономическому росту. Нурлан всегда поддерживал молодежь и верил, что каждый ребенок заслуживает хорошее, качественное образование. Именно поэтому мы решили создать стипендиальную программу для магистрантов в Гарвардской школе Кеннеди. Сейчас уже восемь человек получили образование, и теперь мы хотим вдохновить подрастающее поколение, рассказать из первых уст, как заветное образование в Лиги плюща может стать реальностью, поэтому мы решили организовать открытую панельную сессию", – сказала cоучредитель Фонда Нурлана Каппарова и стипендии в Гарвардской школе госуправления имени Кеннеди Гаухар Каппарова.

Лауреаты NK Fellowship разных лет выступили с лекциями и презентациями, все желающие смогли получить ответы от представителей HKS. Также участникам панельной сессии презентовали ролик, в котором показали историю жизни и учебы Нурлана Каппарова.