В Алматы прошел концерт-спектакль, посвященный Дню Абая

В театре традиционного искусства "Алатау" состоялся концерт-спектакль, приуроченный ко дню рождения казахского мыслителя и поэта Абая Кунанбаева, передаёт BaigeNews.

Постановка "Абай әлемі" прошла при полном аншлаге, а зрители восторженно аплодировали после каждого номера.

Программа началась со сценических постановок, показавших великого просветителя в трех образах – молодого Абая, мудрого Абая и борца Абая. В этой роли, демонстрируя разные периоды жизни своего героя, в ходе постановки побывали ведущие актеры страны Ернат Куншибаев, Болат Абдилманов и Ерлан Билал, чей монолог был посвящен равноправию и борьбе с невежеством.

Спектакль сопровождался хоровым исполнением коллектива Национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова, участникам которого удалось передать глубину песен великого Абая. Уникальную атмосферу дополняло инструментальное исполнение группы Steppe Sons, а также экран в виде разворота книги, на котором демонстрировались слова назидания.

Также трогательным стал выход на сцену детей, зачитавших стихи поэта о временах года.

В музыкальной части программы выступили группа "МузАРТ" и Ерден Жаксыбек, чьи песни были посвящены любви к родине и традиционным ценностям.

В завершение вокальный квартет IL CANTO исполнил попурри из знаменитых песен Абая, под которые на сцену вышли все участники постановки.