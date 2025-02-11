В Алматы по поручению акима города разработан "План развития теплоснабжения города до 2030 года с перспективой до 2040 года". Об этом сообщил и.о. руководителя Управления энергетики Алматы Нурбакыт Серикбай на внеочередной XXVII сессии маслихата,передаёт BaigeNews.kz.

Документ предусматривает модернизацию и реконструкцию тепловых сетей, замену устаревших технологий и оборудования, а также строительство новых котельных в районах перспективной застройки.

При разработке проекта осуществлён прогноз, который позволит рационально распределить ресурсы на ближайшие десятилетия и гарантирует устойчивость теплоснабжения в долгосрочной перспективе.

Отметим, что в Алматы на сегодня доля тепловых сетей старше 25 лет продолжает расти из-за передачи на баланс города бесхозных сетей. При ежегодной реконструкции 39 км трубопроводов к 2040 году планируется снизить уровень износа уровень износа сетей на более чем 20%.

В рамках модернизации предусмотрено внедрение новых технологий и решений, которые позволят значительно снизить риски возникновения аварийных ситуаций и улучшить качество предоставляемых услуг.

Также запланирована замена старых труб на предизолированные с дистанционным контролем, что снизит потери тепла и расходы на обслуживание. Также устаревшая запорная арматура будет заменена на современные шаровые краны для сокращения утечек.