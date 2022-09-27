В Алматы прибыло более пяти тысяч россиян

Ситуация с прибывающими россиянами находится на особом контроле в Алматы. Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил замакима города Арман Кырыкбаев, передаёт BaigeNews.kz.

"С 22 по 27 сентября в Алматы прибыло 5066 граждан РФ и выбыло 4172. 894 россиянина остались на территории города. Это не большая цифра для мегаполиса. Все службы Алматы готовы и осуществляют всю необходимую работу. Госорганы оказывают всю необходимую помощь в соответствии с законом и международными обязательствами. То есть никаких преференций не будет", - сообщил Кырыкбаев.

Замакима отметил, в ходе мониторинга в городе выявлено более 1000 свободных койко-мест в хостелах и общежитиях. В случае необходимости возможно развертывание порядка 2000 койко-мест.