В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков

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Крупную нарколабораторию ликвидировали полицейские в Алматы, передаёт BaigeNews.kz. Производство функционировало в стенах частного дома по улице Харьковская в Турксибском районе города. Занимался изготовлением наркотиков 44-летний хозяин дома.

"В ходе обыска сотрудниками полиции изъяты вещества в виде порошка и комочков, пластмассовые емкости, колбы с жидкостями и другая атрибутика, использованная при производстве синтетических наркотиков. В общей сложности в нарколаборатории полицейские изъяли несколько больших пакетов с готовой продукцией. Все, что было найдено в подвале: в жидком, кристаллическом и порошкообразном виде направлено на судебно-химическую экспертизу", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы.

Известно, что были изъяты 72 тонны прекурсоров, из которых наркодельцы хотели произвести восемь миллионов доз наркотиков

Начато досудебное расследование.