  • 27 Декабря, 15:44
  • BAIGENEWS

В Алматы пресекли деятельность Telegram-каналов, рекламировавших наркотики

Cуд удовлетворил иск прокурора Жетысуского района.

Сегодня, 15:30
АВТОР
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culture.ru Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30
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Фото: culture.ru

В рамках исполнения поручения Генерального Прокурора о реализации принципа "Закон и Порядок" прокуратура города Алматы пресекла деятельность 22 Telegram-каналов, где осуществлялась реклама и продажа наркотических и психотропных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры РК.

Установлено, что участникам этих каналов предлагали не только приобрести запрещённые вещества, но и заняться незаконной деятельностью в качестве "закладчиков".
 
Cуд удовлетворил иск прокурора Жетысуского района о блокировке указанных интернет-ресурсов, и их деятельность прекращена.
 
Прокуратура города Алматы призывает граждан сообщать в правоохранительные органы о фактах распространения наркотиков и иных противоправных действиях для принятия оперативных мер.

Напомним, наркодельцов с метадоном и опием задержали в Мангистауской области.

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