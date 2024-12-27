В рамках исполнения поручения Генерального Прокурора о реализации принципа "Закон и Порядок" прокуратура города Алматы пресекла деятельность 22 Telegram-каналов, где осуществлялась реклама и продажа наркотических и психотропных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры РК.

Установлено, что участникам этих каналов предлагали не только приобрести запрещённые вещества, но и заняться незаконной деятельностью в качестве "закладчиков".



Cуд удовлетворил иск прокурора Жетысуского района о блокировке указанных интернет-ресурсов, и их деятельность прекращена.



Прокуратура города Алматы призывает граждан сообщать в правоохранительные органы о фактах распространения наркотиков и иных противоправных действиях для принятия оперативных мер.

Напомним, наркодельцов с метадоном и опием задержали в Мангистауской области.