В Алматы пресекли деятельность Telegram-каналов, рекламировавших наркотики
Cуд удовлетворил иск прокурора Жетысуского района.
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В рамках исполнения поручения Генерального Прокурора о реализации принципа "Закон и Порядок" прокуратура города Алматы пресекла деятельность 22 Telegram-каналов, где осуществлялась реклама и продажа наркотических и психотропных веществ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сообщение Генеральной прокуратуры РК.
Установлено, что участникам этих каналов предлагали не только приобрести запрещённые вещества, но и заняться незаконной деятельностью в качестве "закладчиков".
Cуд удовлетворил иск прокурора Жетысуского района о блокировке указанных интернет-ресурсов, и их деятельность прекращена.
Прокуратура города Алматы призывает граждан сообщать в правоохранительные органы о фактах распространения наркотиков и иных противоправных действиях для принятия оперативных мер.
Напомним, наркодельцов с метадоном и опием задержали в Мангистауской области.
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