В Алматы предотвратили потерю из бюджета на сумму 7,3 млрд тенге

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Более семи миллиардов тенге удалось сэкономить в рамках реализации проекта "Единое окно закупок", передает BaigeNews.kz. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе в ходе первого выездного заседания Общественного совета Агентства.

В ходе заседания общественников Алматы ознакомили с результатами совместной работы Агентства и гражданского сектора.

"На сегодня в ходе работы с общественностью сформированы рабочие группы по каждой сфере Карты коррупционных рисков с участием Общественного совета, имеются положительные результаты в отдельных сферах. Так, в сфере земельных отношений возвращены в государственную собственность более 16 гектаров земли на сумму 1,2 миллиарда тенге", - сообщили в Антикоре.

Первый заместитель председателя Агентства по противодействию коррупции Дмитрий Малахов сказал, что в противодействии коррупции необходимо использовать ресурсы гражданского общества.

"Преимущество данной практики заключается во взаимном обмене информацией, совместном обсуждении и выработке конкретных решений, комплексной разработке программ и проведении общественных экспертиз нормативных актов. Слаженная работа с общественностью обеспечивает оперативное рассмотрение и качественное решение экономических и социальных проблем", - отметил он.

В Карту вошли шесть сфер: строительство и жилье, экономика и финансы, экология, земля, фискальная и социальная сферы. Как отметили городское антикоррупционное ведомство в текущем году основной акцент работы департамента будет направлен на решение проблемных вопросов в сфере экологии.