В Алматы предотвращен взрыв газовых баллонов и распространение пожара

Пожар в мебельном цеху в Алматы потушен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.

По прибытию к месту пожара сотрудников ДЧС Алматы было установлено, что имелась угроза распространения огня на близлежащие здания СТО, АЗС и бизнес-центр.

"Принятыми мерами огнеборцам удалось предотвратить распространение пожара. Отважные пожарные из боксов СТО эвакуировали 7 автомобилей, вынесли 5 кислородных баллонов и 2 газовых баллона", - сообщили в ДЧС.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.