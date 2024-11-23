В Алматы предотвращен взрыв газовых баллонов и распространение пожара
Была угроза распространения огня на близлежащие здания
Сегодня, 01:25
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 01:25Сегодня, 01:25
61Фото: МЧС РК
Пожар в мебельном цеху в Алматы потушен, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МЧС РК.
По прибытию к месту пожара сотрудников ДЧС Алматы было установлено, что имелась угроза распространения огня на близлежащие здания СТО, АЗС и бизнес-центр.
"Принятыми мерами огнеборцам удалось предотвратить распространение пожара. Отважные пожарные из боксов СТО эвакуировали 7 автомобилей, вынесли 5 кислородных баллонов и 2 газовых баллона", - сообщили в ДЧС.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Самое читаемое
- Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
- Секс-рабство школьницы в Кызылорде: глава МВД озвучил новые подробности
- Путин сделал заявление по Украине
- Маулен Ашимбаев рассказал о своём знакомстве с Перизат Кайрат
- Пациент в машине "скорой" зарезал фельдшера по дороге в больницу