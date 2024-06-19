В Алматы появится современное студенческое общежитие с инклюзивным подходом

Аким Алматы Ерболат Досаев в ходе рабочего объезда посетил университет "Нархоз" и ознакомился с ходом строительства нового общежития Narxoz Housing, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

Строительство общежития ведется на территории университета за счет собственных средств акционера. Сейчас работы выполнены на 80%. Завершение строительства намечено на август т.г., в эксплуатацию общежитие введут в новом учебном году.

Глава города подчеркнул важность создания комфортных условий для проживания и обучения студентов.

Президент университета "Нархоз" Канат Кожахмет отметил, что общежитие предназначено для студентов, которые обучаются как по образовательному гранту, так и на коммерческой основе. Кроме того, предусмотрены специальные комнаты для студентов с особыми потребностями.

Согласно проекту, в современном общежитии на 424 места студентам будут предоставлены комфортабельные инклюзивные комнаты, столовая, медицинский центр, коворкинг-зона с доступом в интернет, общественные пространства для учебы и отдыха.

В рамках благоустройства и озеленения территории будет высажено свыше 100 кустарников и деревьев, предусмотрены ландшафтное озеленение, workout-зоны и эксплуатируемая кровля с редкими растениями.

Отметим, что в Алматы в 35 высших учебных заведениях обучаются более 199 тыс. студентов, из которых 124 тыс. (62,2%) иногородние. В мегаполисе функционируют 109 общежитий, в которых проживают 36,2 тыс. студентов.

Для координации работы по строительству общежитий, в марте 2023 года акиматом города Алматы совместно с Министерством науки и высшего образования запущен проектный офис. Основной задачей проектного офиса является создание благоприятных условий для реализации государственной программы по строительству общежитий и обеспечению студентов жильем на территории города Алматы, в частности, оказание срочной юридической, консультационной и экспертной помощи высшим учебным заведениям и потенциальным инвесторам, заинтересованным в жилищном строительстве, со стороны акимата города и Финансового центра. С момента запуска в проектный офис обратились 120 потенциальных инвесторов, что говорит о привлекательности механизма поддержки.

Так, в 2023 году план по строительству общежитий был перевыполнен почти в два раза - введены в эксплуатацию 14 объектов на 3 969 койко-мест, при плановом показателе 2 тыс. койко-мест. Дефицит общежитий сокращен c 32,7 тыс. до 28,7 тыс. койко-мест.

На 2024 год плановый показатель - 4 тыс. койко-мест, однако планируется ввести 15 объектов на 6 690 койко-мест, из них 5 объектов на 1 165 койко-мест введутся в эксплуатацию уже к началу учебного года.

В рамках программы развития Алматы до 2025 года при поддержке проектного офиса акимата города планируется запустить общежития на 12 тыс. койко-мест, а к 2030 году - еще на 20 тыс. койко-мест. Таким образом, проблема, связанная с дефицитом общежитий в Алматы, будет полностью решена.