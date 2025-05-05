Акимат Алматы совместно с китайской компанией Inspur завершил разработку концепции Интеллектуальной транспортной системы (ITS). Запуск новшества планируется до августа 2026 года, передаёт BaigeNews.kz.

К концу 2025 года весь общественный транспорт города станет экологичным. Уже объявлены тендеры на закупку 600 автобусов на газомоторном топливе и 200 электробусов. Частные перевозчики также намерены пополнить автопарк 800 газовыми и 118 электрическими автобусами.

Кроме того, шесть частных инвесторов получили 233 технических условия для установки электрозарядных станций. Параллельно подготовлена проектная документация для модернизации 10 троллейбусных подстанций с использованием "зелёных" облигаций.

Впервые акимат Алматы планирует выпустить "зелёные" облигации не только для обновления транспорта и инфраструктуры, но и для продолжения строительства BRT-линии по улице Желтоксан.

Ранее сообщалось о том, что с 26 апреля в Алматы стартует строительство нового участка линии BRT (Bus Rapid Transit) по улице Желтоксан. Протяженность маршрута составит 4,6 километра. Он соединит уже действующий участок скоростного автобусного движения на улице Тимирязева с линией, которая строится на проспекте Райымбек батыра.