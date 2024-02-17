В Алматы потушили пожар на "барахолке" и спасли от огня гостиницу

Пожар по повышенному рангу на складе "барахолки" потушили в Алматы. Огнеборцы не дали огню перебраться на гостиничный комплекс "Ильнарус", с кафе и автомойкой, а также отстояли пять автомобилей и соседние склады, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

Пожарные прибыли уже через минуту после сообщения о ЧП. Склад горел открытым пламенем. Общая площадь пожара составила 2,3 тысячи квадратных метров. Была угроза огня для соседнего гостиничного комплекса.

"Оперативная обстановка с первых минут была под контролем ДЧС - посредством видеокамер обнаружения задымлений и пожаров по городу. На месте происшествия развернут оперативный штаб, создано четыре боевых участка тушения пожара, на тушение склада и защиту объектов, а также дополнительно введен ствол "ТАВ" с температурно активированной водой для снижения концентрации дыма от многоцелевого пожарного автомобиля. Препятствия пожарным создавали припаркованная частная автотехника, вместе с тем, прибывшие службы взаимодействия обесточили объект. Пожарные работали с соблюдением техники безопасности, на месте пожара взрывались аэрозольные газовые баллончики, лакокрасочные изделия, создалась угроза обрушения конструкций. С объекта было эвакуировано семь газовых баллонов, пять баллонов — по 50 литров, два газовых баллона по 25 литров. Пожар локализован в 12:28 минут и ликвидирован в 14:58", — говорится в сообщении.

Кроме того, от огня спасли пять автомобилей: две газели, грузовик и два транспортных средства "муравейник", а также трансформаторную подстанцию.

"На месте пожара было задействовано более 120 человек личного состава, 32 единиц техники, "Алматы су". Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается, на месте происшествия работают дознаватели", — добавили в МЧС.

Напомним, пожару на складе "барахолки" присвоен повышенный класс опасности. Сообщение о ЧП поступило 17 февраля в 11:40. Работу пожарных осложняла опасность обрушения и взрыва газовых баллонов.