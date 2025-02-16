В Алматы полностью потушили на складе рынка "Сауран". Площадь, охваченная огнём, составила 350 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.

"Тушение пожара осложнялось наличием большой горючей загрузкой материальных ценностей в складе, высоким тепловым излучением, а также проходящей рядом высоковольтной линией электропередач", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.