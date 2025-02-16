  • 17 Февраля, 00:04
  • BAIGENEWS

В Алматы потушили крупный пожар на рынке "Сауран"

Площадь пожара составила 350 квадратных метров.

Вчера, 22:48
АВТОР
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МЧС РК Вчера, 22:48
Вчера, 22:48
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Фото: МЧС РК

В Алматы полностью потушили на складе рынка "Сауран". Площадь, охваченная огнём, составила 350 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.

"Тушение пожара осложнялось наличием большой горючей загрузкой материальных ценностей в складе, высоким тепловым излучением, а также проходящей рядом высоковольтной линией электропередач", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.

Напомним, пожару присвоили повышенный ранг опасности. Cклад горел открытым пламенем. В оперативном штабе, развёрнутом на месте пожара, работал начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.

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