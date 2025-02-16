В Алматы потушили крупный пожар на рынке "Сауран"
Площадь пожара составила 350 квадратных метров.
Вчера, 22:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 22:48Вчера, 22:48
167Фото: МЧС РК
В Алматы полностью потушили на складе рынка "Сауран". Площадь, охваченная огнём, составила 350 квадратных метров, передаёт BaigeNews.kz.
"Тушение пожара осложнялось наличием большой горючей загрузкой материальных ценностей в складе, высоким тепловым излучением, а также проходящей рядом высоковольтной линией электропередач", — сообщили в пресс-службе МЧС РК.
Напомним, пожару присвоили повышенный ранг опасности. Cклад горел открытым пламенем. В оперативном штабе, развёрнутом на месте пожара, работал начальник ДЧС Алматы Нурлан Атыгаев.
Самое читаемое
- "Я никуда не собираюсь": чем запомнился Нурлан Уранхаев на посту акима области Абай
- Какой гонорар будет зарабатывать 16-летний Дастан Сатпаев в "Челси"
- В МИРЕ: энергетическое доминирование Трампа, план "ковёр" в России и заложники ХАМАС
- Драку казахстанских хоккеистов после матча прокомментировали в полиции
- Арестованные по делу Шерзата празднуют в ИВС: видео прокомментировали в полиции