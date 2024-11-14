В Алматы потеплеет до плюс 9 градусов
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Синоптики сообщили, какой будет погода в ближайшие трое суток в трех крупнейших городах страны ― Астана, Алматы, Шымкент, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
В Алматы ожидается потепление после обильных осадков (снег, дождь) и резкого похолодания.
Так, 15 ноября синоптики обещают переменную облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер северо-восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -3-5°С мороза, днем +2+4°С тепла.
16 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +5+7°С тепла.
17 ноября – переменная облачность, без осадков, ночью – туман. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью около 0°С, днем +7+9°С тепла.
Жителей Астаны, где уже вовсю господствует зима, погода уже не балует.
В столице 15 ноября – переменная облачность, временами – небольшой снег, поземок. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -1-3°С мороза.
16 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -6-8°С, днем -3-5°С мороза.
17 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 9-14 м/с. Температура воздуха ночью -4-6°С, днем -1-3°С мороза.
В третьем крупнейшем мегаполисе республики –Шымкенте – конечно, теплее, чем в первых двух.
Здесь 15 ноября прогнозируется переменная облачность, без осадков, ночью и утром – туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью -2-4°С мороза, днем +7+9°С тепла.
16 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0-2°С мороза, днем +9+11°С тепла.
17 ноября – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0+2°С, днем +11+13°С тепла.
Напомним, ранее синоптики рассказали, какая зима ожидает казахстанцев.