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В Алматы полицейские задержали банду наркоторговцев
В Алматы перед судом предстанут участники наркогруппировки, у которых изъяли больше 35 килограммов наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
По сообщению подразделения по противодействию наркопреступности, в ходе спецоперации, проведённой при содействии спецназа, в Алматы задержали пятеро мужчин, торговавших наркотиками. Все они – уроженцы Шуского района Жамбылской области. Подозреваемых задержали в разных районах мегаполиса.
"К примеру, гражданин А., 1977 года рождения, блокировали в микрорайоне "Калкаман". В ходе санкционированного обыска у него изъято четыре свёртка с прессованным гашишем, денежные средства в сумме 1 миллион 150 тысяч тенге и поддельное удостоверение пенсионера ОВД. А в доме фигуранта, в котельной комнате, найдены металлические весы, семь полиэтиленовых пакетов с гашишем, общий вес которых составил более четырёх килограммов. Такое же поддельное удостоверение изъяли у ещё у одного члена группы - 40-летнего гражданина О.", - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции города Алматы Ерлан Алмагамбетов.
В результате спецоперации из незаконного оборота было изъято порядка 34 килограммов гашиша. Подозреваемые взяты под стражу.
По словам полицейских, канал поставки наркотика в Алматы установлен. В настоящее время проверяется круг потенциальных потребителей зелья.
Иная информация по уголовному делу, в соответствии с требованиями статьёй 201 УПК РК, а также норм Конституции, гарантирующих презумпцию о невиновности, разглашению не подлежат.
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