  • 29 Апреля, 13:27
  • BAIGENEWS

В Алматы подросток рассекал по ночному городу на Infiniti

Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

Сегодня, 13:14
АВТОР
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drive2.ru Сегодня, 13:14
Сегодня, 13:14
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Фото: drive2.ru

В Алматы сотрудники полиции Медеуского района остановили автомобиль Infiniti, за рулем которого оказался несовершеннолетний 2008 года рождения, передаёт BaigeNews.kz. Нарушение было зафиксировано около двух часов ночи.

Подросток управлял машиной без прав и сопровождения взрослых. На место инцидента были вызваны его законные представители, которые теперь привлечены к административной ответственности.

Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку. 

Ранее мы сообщали, что в Казахстане усилили меры по защите детей.

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