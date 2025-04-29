В Алматы сотрудники полиции Медеуского района остановили автомобиль Infiniti, за рулем которого оказался несовершеннолетний 2008 года рождения, передаёт BaigeNews.kz. Нарушение было зафиксировано около двух часов ночи.

Подросток управлял машиной без прав и сопровождения взрослых. На место инцидента были вызваны его законные представители, которые теперь привлечены к административной ответственности.

Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.

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