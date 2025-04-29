В Алматы подросток рассекал по ночному городу на Infiniti
Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.
Сегодня, 13:14
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Сегодня, 13:14Сегодня, 13:14
45Фото: drive2.ru
В Алматы сотрудники полиции Медеуского района остановили автомобиль Infiniti, за рулем которого оказался несовершеннолетний 2008 года рождения, передаёт BaigeNews.kz. Нарушение было зафиксировано около двух часов ночи.
Подросток управлял машиной без прав и сопровождения взрослых. На место инцидента были вызваны его законные представители, которые теперь привлечены к административной ответственности.
Автомобиль эвакуирован на штрафстоянку.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане усилили меры по защите детей.
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