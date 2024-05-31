В Алматы почтили память жертв политических репрессий

Аким Алматы Ерболат Досаев 31 мая, в День памяти жертв политических репрессий и голода, принял участие в церемонии возложения цветов к памятнику жертвам голода 1931-33 годов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Алматы.

"Мероприятие состоялось в сквере "Карагайлы", на котором выступили руководители Казахстанской ассоциации жертв массовых политических репрессий, историко-просветительского общества Казахстана "Адилет" и Райхан Шанина, внучка одного из основателей казахского театрального искусства Жумата Шанина, репрессированного в 1938 году", - сообщили в акимате.

В возложении также приняли участие потомки репрессированых, общественность города, участники декабрьских событий 1986 года и представители молодежных организаций.



Участники почтили память репрессированных минутой молчания и возложили цветы к памятнику.