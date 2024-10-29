В Алматы перекрыли одну из основных улиц
Сегодня, 10:14
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Сегодня, 10:14Сегодня, 10:14
129Фото: arigus.tv
В компании "Алматы су" сообщили, что 29 октября закрыли для проезда автотранспорта участок улицы Наурызбай батыра. Ограничительные меры действуют с 09:00 до 16:00, передаёт BaigeNews.kz.
Проезда нет на участке улицы от ул. Сатпаева до ул. Тимирязева.
"Временные ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительной работы водопровода, проложенного под проезжей частью этого уличного сегмента.
Просим заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения схемы дорожного движения. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", ― говорится в сообщении.
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