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В Алматы перекрыли одну из основных улиц

Сегодня, 10:14
АВТОР
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arigus.tv Сегодня, 10:14
Сегодня, 10:14
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Фото: arigus.tv

В компании "Алматы су" сообщили, что 29 октября закрыли для проезда автотранспорта участок улицы Наурызбай батыра. Ограничительные меры действуют с 09:00 до 16:00, передаёт BaigeNews.kz.

Проезда нет на участке улицы от ул. Сатпаева до ул. Тимирязева. 

"Временные ограничения связаны с проведением аварийно-восстановительной работы водопровода, проложенного под проезжей частью этого уличного сегмента.

Просим заранее планировать маршруты и учитывать временные изменения схемы дорожного движения. Приносим свои извинения за доставленные неудобства", ― говорится в сообщении.

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