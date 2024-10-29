В Алматы перекрыли одну из основных улиц

В компании "Алматы су" сообщили, что 29 октября закрыли для проезда автотранспорта участок улицы Наурызбай батыра. Ограничительные меры действуют с 09:00 до 16:00, передаёт BaigeNews.kz.

Проезда нет на участке улицы от ул. Сатпаева до ул. Тимирязева.