В Алматы перекроют участок улицы Карасай батыра

В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Карасай батыра вводятся временные ограничения движения, передаёт BaigeNews.

Так, с 09.00 23 июля до 10.00 25 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Шарипова до улицы Муканова.

На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.