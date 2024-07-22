В Алматы перекроют участок улицы Карасай батыра
Сегодня, 12:40
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Сегодня, 12:40Сегодня, 12:40
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В связи с проведением среднего ремонта участка улицы Карасай батыра вводятся временные ограничения движения, передаёт BaigeNews.
Так, с 09.00 23 июля до 10.00 25 июля движение будет перекрыто на участке от улицы Шарипова до улицы Муканова.
На ремонтируемом участке будут выставлены предупреждающие знаки, стенды с контактной информацией руководителя подрядной организации.
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