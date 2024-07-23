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В Алматы перекроют съезды на важной транспортной развязке

Сегодня, 18:23
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 18:23
Сегодня, 18:23
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Фото: baigenews.kz

В Алматы для проведения ремонта на транспортной развязке Рыскулова-Кудерина введут временные ограничения движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"С 23:00 24 июля до 6:00 25 июля движение будет перекрыто на съездах с южной стороны проспекта Рыскулова. Объезд будет обеспечен по улицам Сокпакбаева, Сусанина, Крылова и Сахалинская", - сообщили в акимате города.

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