В Алматы перекроют съезды на важной транспортной развязке

В Алматы для проведения ремонта на транспортной развязке Рыскулова-Кудерина введут временные ограничения движения транспорта, передаёт BaigeNews.kz.

"С 23:00 24 июля до 6:00 25 июля движение будет перекрыто на съездах с южной стороны проспекта Рыскулова. Объезд будет обеспечен по улицам Сокпакбаева, Сусанина, Крылова и Сахалинская", - сообщили в акимате города.