Алматы готовится принять одно из самых масштабных спортивных событий года - 20 апреля в городе пройдет ежегодный марафон, который обещает побить все предыдущие рекорды, передаёт BaigeNews.kz. На старт выйдут более 10 тысяч участников из свыше 40 стран, включая Узбекистан, Россию, Великобританию, США, Индию и Китай. Организаторы называют такое количество бегунов абсолютным рекордом за всю историю марафона.

Традиционно марафон начнётся в парке Первого Президента, а финишируют спортсмены на Центральном стадионе. Участники смогут выбрать одну из двух дистанций - 10 км или 21 км.

Исполнительный директор корпоративного фонда "Смелость быть первым" Салтанат Казыбаева отметила, что интерес к марафону растет с каждым годом:

"Это не просто спортивное событие, это праздник силы, воли и международной дружбы. Мы рады видеть такое количество участников из разных уголков мира".

В связи с проведением марафона в городе будет организовано временное перекрытие дорог. Операционный директор фонда Ержан Бримжанов сообщил, что трасса поделена на четыре ключевых участка, по которым будет ограничено движение в течение утра 20 апреля. Вот основные перекрытия:

С 00:00 до 11:00 - северная сторона пр. Аль-Фараби (от Мустафина до Навои) будет закрыта. Южная останется открытой.

С 06:45 до 09:30 - перекроют северную сторону пр. Аль-Фараби (от Мустафина до Назарбаева).

С 07:10 до 08:30 - движение по пр. Сейфуллина (от Аль-Фараби до Абая) будет полностью закрыто.

С 08:30 до 11:00 - южная сторона пр. Абая (от Саина до Байтурсынова) будет перекрыта.

С 07:20 до 09:00 - южная сторона пр. Абая (от Сейфуллина до Байтурсынова) также будет недоступна.

С 08:20 до 10:00 - восточная сторона ул. Саина (от Аль-Фараби до Абая) будет закрыта.

Жителям и гостям города рекомендуют заранее планировать маршруты передвижения и пользоваться общественным транспортом в обход закрытых участков.

Ранее мы сообщали, что в Астане перекроют часть крупной дорожной развязки из-за работ на LRT.