В Алматы пациента спасли после четырех остановок сердца

В Алматы 42-летний пациент поступил в Городской кардиологический центр по скорой помощи с острым инфарктом миокарда. При поступлении у него произошла остановка сердца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на городское Управление общественного здравоохранения.

"Команда врачей немедленно начала реанимационные мероприятия. По словам заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии Гани Бугираева, сердце пациента остановилось четыре раза в течение 15 минут с жизненно угрожающим нарушением ритма", ― отметили в управлении.

Несмотря на критическую ситуацию, реаниматологи смогли восстановить работу сердца. Это потребовало высочайшего профессионализма и предельной концентрации команды, ведь каждая секунда имела решающее значение.

"После стабилизации состояния пациента была проведена экстренная коронарография — важнейший метод диагностики, позволяющий оценить состояние коронарных артерий и определить степень их поражения. Выяснив, что сосуды были критически поражены, врачи приняли решение о срочной операции по восстановлению кровообращения в сердечной мышце", ― говорится в сообщении УОЗ.

Ключевую роль в спасении жизни пациента сыграла слаженная работа всей команды: реаниматологов, интервенционных хирургов и анестезиологов.

Гани Бугираев отметил, что такие случаи требуют не только профессиональных навыков, но и психологической стойкости.

После четырёх остановок сердца и успешного оперативного вмешательства пациент был переведён в стабильное состояние и уже выписался домой.