1 мая 2025 года в 20:58 в Алатауском районе Алматы произошла страшная авария, в которой погиб молодой человек. Водитель микроавтобуса марки Мерседес, двигаясь по улице Саина в северном направлении, не справился с управлением. В результате этого транспортное средство выехало на восточную обочину, где наехало на бордюрный камень и перевернулось.

Трагедия унесла жизнь пассажира микроавтобуса, 1998 года рождения, который скончался на месте от полученных травм. Несмотря на усилия экстренных служб, спасти его не удалось.

В связи с произошедшим фактом дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, полицией Алматы возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств трагедии.

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