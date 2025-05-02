В Алматы пассажир микроавтобуса погиб в результате опрокидывания транспорта
Полицией Алматы возбуждено уголовное дело.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
1 мая 2025 года в 20:58 в Алатауском районе Алматы произошла страшная авария, в которой погиб молодой человек. Водитель микроавтобуса марки Мерседес, двигаясь по улице Саина в северном направлении, не справился с управлением. В результате этого транспортное средство выехало на восточную обочину, где наехало на бордюрный камень и перевернулось.
Трагедия унесла жизнь пассажира микроавтобуса, 1998 года рождения, который скончался на месте от полученных травм. Несмотря на усилия экстренных служб, спасти его не удалось.
В связи с произошедшим фактом дорожно-транспортного происшествия, повлекшего смерть человека, полицией Алматы возбуждено уголовное дело. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы для выяснения всех обстоятельств трагедии.
Ранее мы сообщали, что мотоциклист разбился насмерть в Мангистау.
Самое читаемое
- Группу казахстанцев депортировали из США
- Полиглот в погонах: солдат из Туркестана говорит на шести языках и помогает туристам
- Снайпер, следователь, дедушка: ветерана ВОВ поздравили со 102-летием в Алматинской области
- Уровень воды в Есиле снижается: что происходит в СКО к этому часу
- Более пяти тысяч человек привлечены к ответственности за загрязнение Астаны