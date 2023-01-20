open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

pixabay.com Сегодня, 11:23
61
Сегодня, 11:23
61
Фото: pixabay.com

В Алматы парень убил свою девушку, а затем покончил с собой

Пользователи социальных сетей распространяют сообщение о том, что в Алматы парень убил свою девушку, а затем покончил с собой. Эту информацию подтвердили в полиции города, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что парень сначала убил свою девушку, находящуюся в салоне автомобиля, а затем покончил жизнь самоубийством. Что подтолкнуло его на преступление, не сообщается.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что по данному факту расследуется уголовные дело. Назначены экспертизы. Обстоятельства убийства и самоубийства устанавливаются", — говорится в сообщении департамента полиции Алматы.

 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#убийство #самоубийство #Алматы #расследование
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:23
61
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх