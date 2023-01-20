В Алматы парень убил свою девушку, а затем покончил с собой

Фото: pixabay.com

Пользователи социальных сетей распространяют сообщение о том, что в Алматы парень убил свою девушку, а затем покончил с собой. Эту информацию подтвердили в полиции города, передаёт BaigeNews.kz.

Сообщается, что парень сначала убил свою девушку, находящуюся в салоне автомобиля, а затем покончил жизнь самоубийством. Что подтолкнуло его на преступление, не сообщается.