В Алматы отпраздновали День Независимости Узбекистана

В Генеральном консульстве Республики Узбекистан в городе Алматы прошел торжественный приём в честь 31-й годовщины Независимости нашего южного соседа.

В мероприятии приняли участие представители дипкорпуса нескольких стран, казахстанские и узбекистанские бизнесмены, творческая общественность.

Глава дипломатической миссии, генеральный консул Республики Узбекистан в Казахстане Аброр Фатхуллаев напомнил про многолетние дружеские связи стран, отметив, что сейчас братские отношения поднялись на уровень союзнических и "находятся на беспрецедентно высоком уровне". Он подчеркнул, что в Узбекистане "в течение последних шести лет последовательно идут демократические реформы, основанные на принципе "не народ служит государственным органам, а государственные органы должны служить народу". Прочной основой на этом пути послужит обновленная Конституция, которую планируется вынести на референдум.

По словам дипломата, уже в этом году Казахстан и Узбекистан могут выйти на уровень товарооборота в пять миллиардов долларов в год, а в перспективе могут нарастить его до 10 млрд долларов — такую цель поставили главы обоих государств.

В ответной речи глава представительства МИД РК в Алматы Бакытжан Булегенов отметил: "Мы искренне убеждены, что наши границы должны стать мостами дружбы и добрососедства" и анонсировал встречу президентов Казахстана и Узбекистана в рамках саммита ШОС в Самарканде, который пройдет с 15 по 16 сентября.

В рамках празднования Дня независимости представители генконсульства вручили награды и грамоты казахстанским и узбекистанским бизнесменам, внесшим большой вклад в развитие экономического сотрудничества двух стран, в частности, главе компании "Равон Моторс Казахстан" Нурмухамеду Абдуллаеву и ряду других предпринимателей и деятелей культуры.