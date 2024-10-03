В Алматы отопление в социальных объектах подключат с 7 октября

С 7 по 11 октября в Алматы начнется поэтапное подключение объектов к центральному отоплению, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу акимата города. В первую очередь тепло поступит в социальные учреждения: детские сады, школы и медучреждения. Готовность к сезону составляет 99%.



По поручению акима Алматы проведена реконструкция 20 км тепловых сетей в шести районах города. Подготовлено 69 насосных станций и 24 бака-аккумулятора для выравнивания нагрузки в системе. В случае нештатных ситуаций задействуют 16 ремонтных бригад и 56 единиц техники.



Отметим, обычно отопительный сезон начинается с 15 октября, когда температура опускается до +8 градусов на протяжении пяти суток. В прошлом году подключение тепла началось с 10 октября. Процесс подключения будет проходить поэтапно, начиная с социальных объектов и заканчивая другими зданиями.