В Алматы открывается новый сезон в театре "Алатау"

Театр традиционного искусства "Алатау" откроет свой восьмой сезон премьерами и участием в крупных международных фестивалях. В 2025 году зрителей ждет музыкальная драма в честь 100-летия композитора Нургисы Тлендиева, а также музыкально-театрализованное представление "Атымды адам қойған соң", посвященное 180-летию Абая, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

"Для открытия сезона режиссер Еслям Нуртазин поставил музыкальную комедию Alatau FM radiosy, где музыканты также будут играть на сцене. "Комедия – это всегда для души, с ноткой иронии, ну а в нашем случае мы расскажем, на какие "подвиги" идут производители контента во имя высоких рейтингов", — отметил режиссер. Театр также получил приглашения на Международный фестиваль имени Чехова в Москве и Авиньонский фестиваль во Франции", ― говорится в сообщении.

В следующем году, добавили в акимате мегаполиса, артисты театра пройдут курсы повышения квалификации в Европе.

Также планируется капитальный ремонт здания, что улучшит условия как для зрителей, так и для труппы.