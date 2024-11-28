В Алматы открылся еще один комьюнити-центр для молодежи

Аким города Алматы Ерболат Досаев в рамках рабочего визита посетил новый комьюнити-центр в Медеуском районе. Это второе современное пространство для молодежи в данном районе, передает BaigeNews.kz.

Комьюнити-центр оформлен в современном стиле и поделен на несколько зон – конференц-зал, зоны психологической, юридической помощи, консультаций по вопросам трудоустройства, профориентации, предпринимательства, коворкинг-зона для акселерации молодежных идей, комната матери и ребенка.

Как было доложено главе города, за 10 месяцев т.г. в комьюнити-центрах города после обучения были трудоустроены свыше 13,4 тыс. молодых людей категории NEET, то есть которые не учатся, не работают и не повышают свою квалификацию. Из них на постоянное место работы – 11 300 представителей молодежи.

С начала 2024 года резидентами комьюнити-центров проведено свыше 1 500 мероприятий (лекции, семинары, экоакции, интеллектуальные игры, акустические вечера, викторины и квизы, мастер-классы, настольные игры и спортивные турниры) с общим охватом более 375 тыс. человек. Из них порядка 95 тыс. молодых людей стали посетителями комьюнити-центров, в том числе 27 тыс. представителей NEET-молодежи. В среднем число постоянных посетителей в каждом комьюнити-центре достигло 1000 человек, а в центральных районах превысило 3000.

С этого года в каждом комьюнити-центре установлены фандоматы казахстанского производства – аппараты сбора пластиковых бутылок и алюминиевых банок для их дальнейшей переработки. Таким образом среди посетителей данного молодежного пространства формируются экологические ценности, и резиденты комьюнити-центров активно пополняют ряды экорейнджеров, поддерживая мероприятия по защите окружающей среды.

"Я считаю, что комьюнити-центры как проект, направленный на поддержку молодых людей, особенно категории NEET, состоялись, они пользуются популярностью в городе. Алматинская молодежь довольно креативная, столько идей было реализовано и много предложений вносится, которые я обязательно поддержу. Нам необходимо развивать молодежные инициативы, и важно продолжать обучать и трудоустраивать молодых алматинцев, проводить работу по их социализации, чтобы помочь им обустроиться в жизни", - сказал Ерболат Досаев.

Напомним, что в рамках "Программы развития города Алматы до 2025 года и среднесрочные перспективы до 2030 года" в прошлом году в мегаполисе запущено 8 комьюнити-центров, по одному в каждом районе. До конца 2025 года их количество будет доведено до 16, таким образом в Алматы будут функционировать по 2 комьюнити-центра в каждом районе.

Фото: акимат г. Алматы.