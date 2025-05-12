В Астане состоялось первое заседание Национального организационного комитета по подготовке и проведению Международного года добровольцев. В мероприятии приняли участие министр культуры и информации РК Аида Балаева, исполнительный координатор программы Добровольцев ООН Тойли Курбанов, представители государственных органов, общественных организаций и волонтёрских объединений, передаёт BaigeNews.kz.

Выступая перед собравшимися, Аида Балаева поделилась информацией о проводенной работе и достижениями казахстанцев в сфере волонтёрства.

"Казахстанцы активно участвуют в добровольческих программах и международных инициативах по всему миру, и, в частности, в таких организациях как ООН и ЮНИСЕФ. При поддержке правительства Казахстана девять наших волонтёров с 2020 по 2023 годы работали в различных структурах ООН. В 2024 году семь казахстанских волонтёров направлены в агентства ООН в Кении, Таиланде и Турции", - отметила Аида Балаева.

На заседании Национального организационного комитета обсуждались ключевые инициативы и мероприятия, направленные на развитие волонтёрского движения и укрепление гражданской активности. Спикеры также рассказали о ходе подготовки к предстоящему Году добровольцев и поделились идеями о новых проектах.

Исполнительный координатор Программы Добровольцев ООН Тойли Курбанов выразил представителям Казахстана особую благодарность за отзывчивость и готовность к организации Международного года добровольцев. Он отметил, что Казахстан - первая страна мира, где уже сформирован организационный комитет.

"Ваша активная деятельность в этой сфере не только повысила уровень волонтёрства в стране, но и представила Казахстан как важную международную державу в области развития этой отрасли гражданской инициативы. Сегодня ваша страна достойно позиционирует себя, как участника добровольческих программ ООН. В дальнейшем, при взаимодействии с другими странами, мы будем уверенно ссылаться на позитивный казахстанский опыт работы Национального организационного комитета", - сказал Тойли Курбанов.

На заседании объявлено, что в Алматы откроется Субрегиональный офис Добровольческого движения ООН в Центральной Азии.

"Наша общая задача — сформировать устойчивую архитектуру поддержки волонтерства, где государственные институты, общественные организации, образовательные учреждения и СМИ будут работать как единая команда", - подчеркнула Аида Балаева.

Напомним, что по инициативе Президента РК Касым-Жомарта Токаева Генеральная Ассамблея ООН объявила 2026 год Международным годом волонтёров в целях устойчивого развития.