В рамках борьбы с коррупцией и обеспечения принципа законности Медеуский районный суд города Алматы вынес приговор в отношении директора "Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний" Б. Байсеркина, его заместителя А. Абишева и директора "Международного института последипломного образования" А. Толемисовой, передаёт BaigeNews.kz.

По данным следствия, Байсеркин, при содействии своего заместителя Абишева, получил от Толемисовой взятку в размере 5 млн тенге. Взамен руководство центра обеспечило беспрепятственное выполнение работ и услуг в рамках договора консорциума по повышению квалификации медицинских работников.

Суд признал Байсеркина и Абишева виновными и назначил им наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому. Толемисова осуждена за дачу взятки и получила 3 года лишения свободы.

Приговором суда все трое осужденных пожизненно лишены права занимать должности в государственных органах и квазигосударственном секторе.

При этом судебный акт пока не вступил в законную силу.