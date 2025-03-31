В Алматы осуждены директор и заместитель Научного центра дерматологии за взятку
Директор и заместитель Научного центра дерматологии получили по 4 года за взятку.
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В рамках борьбы с коррупцией и обеспечения принципа законности Медеуский районный суд города Алматы вынес приговор в отношении директора "Казахского научного центра дерматологии и инфекционных заболеваний" Б. Байсеркина, его заместителя А. Абишева и директора "Международного института последипломного образования" А. Толемисовой, передаёт BaigeNews.kz.
По данным следствия, Байсеркин, при содействии своего заместителя Абишева, получил от Толемисовой взятку в размере 5 млн тенге. Взамен руководство центра обеспечило беспрепятственное выполнение работ и услуг в рамках договора консорциума по повышению квалификации медицинских работников.
Суд признал Байсеркина и Абишева виновными и назначил им наказание в виде 4 лет лишения свободы каждому. Толемисова осуждена за дачу взятки и получила 3 года лишения свободы.
Приговором суда все трое осужденных пожизненно лишены права занимать должности в государственных органах и квазигосударственном секторе.
При этом судебный акт пока не вступил в законную силу.
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