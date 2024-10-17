В Алматы осудили создателей финансовой пирамиды "HitBeatMusic"
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Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "HitBeatMusic" окончено в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.
Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения.
Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы.
Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге.
Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.
Отметим, с начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге.
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