В Алматы осудили создателей финансовой пирамиды "HitBeatMusic"

Досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой пирамидой "HitBeatMusic" окончено в Алматы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АФМ.



Мошенники придавали своей преступной схеме форму иностранной компании, представляясь держателями крупного пакета акций канадского музыкального инвестиционного проекта, путем продажи акций компании, к деятельности которой фактически не имели отношения.

Тем самым, привлекали средства вкладчиков, обещали при этом от 10% до 15% дохода от внесенной суммы.

Причиненный ущерб составляет 255 млн тенге.



Приговором суда указанные лица признаны виновными и лишены свободы сроками от 5 до 6 лет.

Отметим, с начала года АФМ завершено расследование 57 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами с ущербом почти 20 млрд тенге. На сегодняшний день возмещено более 12 млрд тенге.





