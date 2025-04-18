В Алматы осудили офицера, ударившего солдата в живот
Военнослужащего приговорили к 3 годам лишения свободы за избиение солдата.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В военном суде Алматинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего Т., обвиняемого в превышении власти с применением насилия по статье 451 часть 1 Уголовного кодекса РК, передаёт BaigeNews.kz.
Судом установлено, что в июне 2024 года обвиняемый, командуя личным составом, преднамеренно ударил военнослужащего срочной службы Ә. в живот. Действия Т. были направлены на унижение достоинства солдата и демонстрацию мнимого превосходства.
В ходе разбирательства вина подсудимого была подтверждена показаниями потерпевшего и свидетелей, а также заключениями экспертиз и материалами следственных действий. Несмотря на это, сам Т. вину не признал.
Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств возраст подсудимого и его отсутствие судимости. Отягчающим обстоятельством стало нарушение им военной присяги.
По решению суда Т. приговорен к 3 годам лишения свободы. Также с него взыскан материальный ущерб в пользу потерпевшего в размере более 2 миллионов тенге.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.
В феврале сержанта осудили в Актобе за то, что он заставил солдат есть сигаретные окурки.
Самое читаемое
- Димаш Кудайберген приглашает казахстанцев на свой легендарный концерт
- За что воспитатель прижигала девочку утюгом в Костанае
- Дело Шерзата Полата: Суд возобновил процесс после перерыва
- Буллинг в детском саду Астаны: назначена проверка
- "Маленький Бишимбаев": Астанчанка рассказала о травле двухлетнего сына в детском саду