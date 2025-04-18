В военном суде Алматинского гарнизона рассмотрено уголовное дело в отношении военнослужащего Т., обвиняемого в превышении власти с применением насилия по статье 451 часть 1 Уголовного кодекса РК, передаёт BaigeNews.kz.

Судом установлено, что в июне 2024 года обвиняемый, командуя личным составом, преднамеренно ударил военнослужащего срочной службы Ә. в живот. Действия Т. были направлены на унижение достоинства солдата и демонстрацию мнимого превосходства.

В ходе разбирательства вина подсудимого была подтверждена показаниями потерпевшего и свидетелей, а также заключениями экспертиз и материалами следственных действий. Несмотря на это, сам Т. вину не признал.

Суд учел в качестве смягчающих обстоятельств возраст подсудимого и его отсутствие судимости. Отягчающим обстоятельством стало нарушение им военной присяги.

По решению суда Т. приговорен к 3 годам лишения свободы. Также с него взыскан материальный ущерб в пользу потерпевшего в размере более 2 миллионов тенге.

Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

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