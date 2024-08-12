В Алматы организатор наркопритона заключен под стражу

К тюремному заключению приговорен организатор наркопритона в Алматы, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz. Напомним, ликвидировали наркопритон полицейские Алматы в апреле текущего года.

"Один из жителей Ауэзовского района в своем квартире организовал притон, с предоставлением помещения для употребления героина. В ходе проверки оперативной информации установлен собственник жилья. Во время обыска квартиры изъяты электронные весы, неиспользованные шприцы, также свертки с веществами растительного происхождения и в порошкообразном виде. По данному факту начато досудебное расследование. Назначена судебно-химическая экспертиза", — информировали тогда в управлении по противодействию наркопреступности ДП города Алматы.

Приговором Ауэзовского районного суда города Алматы мужчина признан виновным в совершении уголовных правонарушений и лишен свободы сроком на три года.