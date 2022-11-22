В Алматы опубликован список ЖК, не рекомендуемых для покупки квартир

Фото: exk.kz

В Сети распространяются объявления о продаже квартир в жилых комплексах Алматы, не имеющих необходимого пакета разрешительных документов на строительство, передает BaigeNews.kz. В акимате города подготовили список жилых комплексов, не рекомендуемых для покупки недвижимости в связи с отсутствием полной предпроектной документации.

Клубный дом KHAN - Бостандыкский район, ул. Витебская, 44/3, 44а, АПЗ – имеется, эскизный проект – отсутствует.

МЖК Castle Rock - Бостандыкский район, мкр. Ерменсай, ул. Колсай, 31/3, АПЗ, эскизный проект - отсутствуют.

Клубный дом Rich - Бостандыкский район, мкр. Мирас, уч.24/1, 24/2, 25/5, АПЗ – имеется, эскизный проект – отсутствует.

Клубный дом Esentai Terrace (ранее Pine Hill Residence) Медеуский район, ул. 2, уч. 33, АПЗ – имеется, эскизный проект – отсутствует.

Клубный дом Alma Garden - Медеуский район, ул. 6, уч. 7, 9. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.

Клубный дом Chelsea Club House – Медеуский район, Горный гигант, ул. Сызганова / ул. Шукшина. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.

ЖК "Цюрих" - Наурызбайский район, ул. Сейитбекова, 18, 18А, 18Б, АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.

ЖК Flora - Наурызбайский район, мкр. Тастыбулак, ул. Таутаган, уч. 6, 8,10. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.

ЖК Lantana - Наурызбайский район, Большой алматинский сельский округ. АПЗ, эскизный проект – отсутствуют.

В акимате Алматы напомнили, что проверить строящиеся жилые комплексы на наличие документов можно по номеру горячей линии Управления градостроительного контроля – 8 (727) 229-81-36.