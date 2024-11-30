В Алматы охранники кафе жестоко избили посетителя

В Алматы полицейские задержали охранников, жестоко избивших посетителя кафе, передаёт BaigeNews.kz.

Видео инцидента накануне разошлось по социальным сетям.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, полицейские Алмалинского района задержали двух секьюрити одного из увеселительных заведений города, которые жестоко избили посетителя. С серьёзными травмами 40-летний мужчина был госпитализирован в одну из больниц города.