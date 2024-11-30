  • 30 Ноября, 14:06
  • BAIGENEWS

В Алматы охранники кафе жестоко избили посетителя

Оба подозреваемых задержаны и взяты под стражу.

Сегодня, 12:48
АВТОР
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кадр из видео Сегодня, 12:48
Сегодня, 12:48
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Фото: кадр из видео

В Алматы полицейские задержали охранников, жестоко избивших посетителя кафе, передаёт BaigeNews.kz. 

Видео инцидента накануне разошлось по социальным сетям.

Как сообщили в пресс-службе МВД РК, полицейские Алмалинского района задержали двух секьюрити одного из увеселительных заведений города, которые жестоко избили посетителя. С серьёзными травмами 40-летний мужчина был госпитализирован в одну из больниц города. 

"В ходе досудебного расследования по факту хулиганства установлена вина двух охранников кафе, где потерпевший находился с друзьями. Установлено, что охрана настолько агрессивно отреагировала на просьбу посетителей немного продлить время застолья, что в ход пошли кулаки. Причем, работники заведения не реагировали на людей, которые пытались заступиться за избитого мужчину. Оба подозреваемых взяты под стражу", — рассказал начальник управления полиции Алмалинского района Улан Абулхайыр.

 

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