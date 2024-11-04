В Алматы обновили список не рекомендуемых для покупки квартир жилых комплексов
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По актуальной информации от акимата Алматы список состоит из 36 жилых комплексов, в которых не рекомендуется покупать жилье, передаёт BaigeNews.kz.
По сообщению городских властей, реестр пополнился рядом жилых комплексов (ЖК), не имеющих полного пакета разрешительных документов на строительство, а также возводимых с отклонениями от проекта и прочими нарушениями.
"Стоит отметить, что в список вошли объекты без разрешительных документов, строительство которых ещё не начато. Согласно информации управления градостроительного контроля, предложения по подобным ЖК выявляются в результате мониторинга интернет-ресурсов.
Настоятельно рекомендуем перед покупкой недвижимости убедиться в наличии полного пакета документов на ЖК по справочному WhatsApp-каналу управления градостроительного контроля города Алматы +7-705-896-60-00", - отмечено в обращении к населению.
Полный список размещен на сайте акимата мегаполиса.
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