В Алматы ночью угнали пассажирский автобус: подозреваемый задержан
Видео с места инцидента попало в социальные сети.
Сегодня, 22:49
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Сегодня, 22:49Сегодня, 22:49
78Фото: volg.mk.ru
В социальных сетях появилось видео , как неизвестный угоняет пассажирский автобус в Алматы. В полиции сообщили, что угонщика задержали по горячим следам, передаёт BaigeNews.kz.
Автор ролика сообщил, что инцидент произошёл в Турксибском районе мегаполиса в ночь с 8 на 9 февраля, в районе трёх часов ночи.
"По факту угона транспортного средства Отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование", — прокомментировали в департаменте полиции Алматы.
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