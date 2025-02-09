  • 9 Февраля, 23:21
  • BAIGENEWS

В Алматы ночью угнали пассажирский автобус: подозреваемый задержан

Видео с места инцидента попало в социальные сети.

Сегодня, 22:49
АВТОР
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volg.mk.ru Сегодня, 22:49
Сегодня, 22:49
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Фото: volg.mk.ru

В социальных сетях появилось видео , как неизвестный угоняет пассажирский автобус в Алматы. В полиции сообщили, что угонщика задержали по горячим следам, передаёт BaigeNews.kz.

Автор ролика сообщил, что инцидент произошёл в Турксибском районе мегаполиса в ночь с 8 на 9 февраля, в районе трёх часов ночи.

"По факту угона транспортного средства Отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование", —  прокомментировали в департаменте полиции Алматы.

 
 
 
 
 
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Публикация от 100BAKSOFF KAZAKHSTAN 🇰🇿 (@100baksoff_almaty)

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