В социальных сетях появилось видео , как неизвестный угоняет пассажирский автобус в Алматы. В полиции сообщили, что угонщика задержали по горячим следам, передаёт BaigeNews.kz.

Автор ролика сообщил, что инцидент произошёл в Турксибском районе мегаполиса в ночь с 8 на 9 февраля, в районе трёх часов ночи.

"По факту угона транспортного средства Отделом полиции при УП Турксибского района возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан по горячим следам и водворен в изолятор временного содержания. В настоящее время проводится досудебное расследование", — прокомментировали в департаменте полиции Алматы.