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В Алматы назвали имена победителей "Жас канат 2023"
о Дворце Республики Алматы завершился конкурс молодых исполнителей "Жас канат 2023", который в этом году вернулся в город своего рождения в обновлённом виде, передаёт BaigeNews.kz.
В финале конкурсанты выступали в сопровождении профессионального Live-бенда, которым руководит Илья Башкатов – известный композитор, дирижёр и аранжировщик.
Как отмечают организаторы, это тоже в новинку для конкурса "Жас Канат".
В одном из интервью Илья сказал, что с удовольствием примет участие в проекте, который бы формировал у людей хороший вкус.
"У нас формируется новое поколение исполнителей, они совершенно другие, они отличаются от того что было, это такая новая струя и огромное удовольствие работать с ними. Они – люди свободные, лишённые всяких ненужных стилистических рамок, каких-то штампов, форматов. Слава Богу, эпоха формата как некоего фактора цензуры, завершается, а вот эпоха хорошего вкуса, я думаю, не закончится никогда", — считает Илья.
По его мнению, этому способствовало то, что в этом году на "Жас канате" был очень достойный отбор.
"Ни одного слабого исполнителя не прошло – все 20 исполнителей это — уже очень сильные певцы. Когда мне предложили участвовать в этом проекте, я даже не раздумывал, мне это было интересно. И я надеюсь, что "Голос Азии" тоже прекрасно реинкарнируется и с ним тоже все будет хорошо в новом возрождении! — отметил собеседник.
Напомним, что по итогам голосования двух конкурсных дней в финал вошли 8 участников с самыми высокими баллами. Надо сказать, что эти ребята заявили о себе сразу же в первый конкурсный день, и в финале у жюри не было никаких разногласий — все они были единогласны в том, кому какое место присудить.
Итак, единогласным решением жюри Гран-При имени Мурата Иргалиева и Александра Пономарёва – а эта награда впервые учреждена на конкурсе – получил Ерназар Жубан из Атырау.
Золотое крыло (1 место) присудили Наргыз Жанузаковой из Актобе, Серебрянное (2 место) – Беназир Алимходжаевой из Алматы, и Бронзовое (3 место ) Алмагул Батталиевой из Алматы.
Четыре других финалиста стали дипломантами конкурса, это — Аружан Бисембай из Уральска, Нариман Жулдасбеков из Петропавловска, Мадина Кабдолла из Павлодара и Нурасыл Сатыбалды из Шымкента.
Некоторые члены жюри учредили собственные призы.
Так, Медеу Арынбаев присудил свой приз двум участникам – Нариману Жулдасбекову из Петропавловска и Аружан Бисембай из Орала за их бережное отношение к традициям казахской песни.
Ренат Гайсин решил взять под свою опеку, в плане творческого сотрудничества, Нурасыла Сатыбалды, а Байгали Серкебаев вручил специальный приз своего собственного музыкального фестиваля Emporio Music Fest (смысл которого в поддержке непризнанных талантов) Ерназару Жубану – поездку на самый знаменитый джазовый фестиваль - Montreux Jazz Festival, который пройдет с 5 по 7 июля, и куда приезжают самые знаменитые музыканты мира.
12 оставшихся вне финала участников конкурса "Жас канат" получили дипломы-сертификаты об участии в этом престижном конкурсе.
Отметим, что в этом году возрождается легендарный фестиваль "Азия Дауысы". В рамках подготовки к нему был организован интересный творческий проект, который объединил старейший вуз страны Казахскую Национальную Академию Искусств имени Темирбека Жургенева и международный фестиваль "Азия Дауысы".
Проект – конкурс сценографии среди студентов академии – будущих сценографов. Перед участниками конкурса была поставлена задача предложить своё видение новой сцены фестиваля, сохранив прежний, хорошо знакомый стиль и вид.
Надо отметить, что участники отлично справились с данной задачей и члены комиссии единогласно пришли к мнению, что победителей должно быть двое – настолько хорошо было исполнены эскизы, и ими оказались Дана Нуршаева и Алихан Сатыбалды. Им тоже вручили призы и пригласили в творческую группу по созданию сценографии для "Азия Дауысы -2023".
"Я одно могу сказать – я справилась! говорит вдохновитель этого конкурса, правопреемник студии "Азия Дауысы" Ирина Ковыряко. — Но это было для меня очень тяжело! Конкурс получился другой, отличий от предыдущих много. Во–первых, живая музыка. В этом году участвовал настоящий, огромный оркестр – 60 человек, причём самый лучший. Такого никогда не было! Во-вторых, live-бэнд. Тоже – прекрасный и такого тоже не было! Очень сильные конкурсанты, они настолько замечательные, что их всех пригласили на "Пикник Азия Дауысы" 2 июля, потому что мы уверены, что алматинцы еще раз с большим удовольствием посмотрят их выступления".
Ирина уверена, что "первый блин — не комом". Она отметила, что пора котовиться к "Жас канату 2024!"
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