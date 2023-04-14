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В Алматы назвали дату окончания отопительного сезона Сегодня, 19:35
247
Сегодня, 19:35
247

В Алматы назвали дату окончания отопительного сезона

С 20 апреля в Алматы начнется поэтапное отключение отопления. Об этом сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"Решение принимается, когда в городе в течение пяти дней устанавливается среднесуточная температура воздуха более восьми градусов тепла. Сначала пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем – в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - пояснили в акимате. 

Отключение тепла будет производиться по очереди:

  1. административные здания, учебные заведения, театры, прочие здания;
  2. жилые дома (жилые здания, общежития, гостиницы);
  3. социальные объекты (детские, лечебные, школьные учреждения, профессиональные школы, медико-социальные учреждения).
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Сегодня, 19:35
247
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