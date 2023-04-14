В Алматы назвали дату окончания отопительного сезона

С 20 апреля в Алматы начнется поэтапное отключение отопления. Об этом сообщили в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

"Решение принимается, когда в городе в течение пяти дней устанавливается среднесуточная температура воздуха более восьми градусов тепла. Сначала пройдут отключения на промышленных и административных объектах, затем – в жилых зданиях, школах, детских дошкольных и лечебных учреждениях", - пояснили в акимате.