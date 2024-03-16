В Алматы найден мертвым бизнесмен Бахыт Ибрагим
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Сети распространяется информация о смерти бизнесмена Бахыта Ибрагима, бывшего зятя экс-премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, передаёт BaigeNews.kz.
По предварительной информации, погибший мужчина был найден в Алматы. Предварительная версия смерти – самоубийство.
Департамент Алматы возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".
В 2020 году Ибрагим был признан виновным в хищениях в RBK Bank вместе с Жомартом Ертаевым. Он был освобожден осенью 2023 года.
Кроме этого, Бахыт Ибрагим был связан с ликвидированным Qazaq Banki: в 2018 году в собственности у Бахыта Ибрагима находилось 10,71% акций Qazaq Banki. Он был объявлен в международный розыск и был задержан в Германии. В апреле 2018 года по запросу правоохранительных органов Казахстана экстрадирован на родину. Сразу после этого появилась информация, что Ибрагим развёлся с дочерью Сагинтаева.
Самое читаемое
- В Казахстане начали производить еще одну марку недорогих автомобилей
- В 200-летнем купеческом доме Петропавловска до сих пор живут люди
- Казахстанец придумал схему обмана таксистов из InDriver
- Госслужащие в ВКО сменили строгие костюмы на национальную одежду
- Токаеву доложили о розыске скрывшихся за рубежом преступников