В Алматы найден мертвым бизнесмен Бахыт Ибрагим

В Сети распространяется информация о смерти бизнесмена Бахыта Ибрагима, бывшего зятя экс-премьер-министра Бакытжана Сагинтаева, передаёт BaigeNews.kz.

По предварительной информации, погибший мужчина был найден в Алматы. Предварительная версия смерти – самоубийство.

Департамент Алматы возбудил уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства".

В 2020 году Ибрагим был признан виновным в хищениях в RBK Bank вместе с Жомартом Ертаевым. Он был освобожден осенью 2023 года.

Кроме этого, Бахыт Ибрагим был связан с ликвидированным Qazaq Banki: в 2018 году в собственности у Бахыта Ибрагима находилось 10,71% акций Qazaq Banki. Он был объявлен в международный розыск и был задержан в Германии. В апреле 2018 года по запросу правоохранительных органов Казахстана экстрадирован на родину. Сразу после этого появилась информация, что Ибрагим развёлся с дочерью Сагинтаева.