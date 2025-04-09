В ночь с 8 на 9 апреля в Алатауском районе Алматы произошла трагедия, унесшая жизни двоих людей. Всё случилось в 01:30, когда водитель мотоцикла, двигавшийся по проспекту Рыскулова на запад, столкнулся с автомобилем Mercedes, двигавшимся в том же направлении. После удара мотоцикл вылетел с дороги и сбил троих дорожных рабочих, которые в этот момент находились на проезжей части. Два мужчины и женщина не успели избежать столкновения, и, к сожалению, двое из них погибли на месте. О происшествии сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

"Два пешехода, мужчины, скончались на месте происшествия. женщина была госпитализирована в одну из больниц города. По факту ДТП, повлекшего смерть двух человек, возбуждено уголовное дело. Досудебное расследование проводит управление дознания ДП Алматы", – говорится в сообщении полиции Алматы.

Ранее мы сообщали, что в Алматы суд санкционировал арест водителя грузового автомобиля Renault, подозреваемого в смертельном наезде на семилетнюю девочку. Напомним, водитель допустил наезд на ребёнка, когда она переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на пересечении улиц Новая и Бурундайская. От полученных травм девочка скончалась на месте.