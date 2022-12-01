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  • В Алматы нашли тайник с похищенным оружием в ходе январских событий
army-today.ru Сегодня, 15:57
143
Сегодня, 15:57
143
Фото: army-today.ru

В Алматы нашли тайник с похищенным оружием в ходе январских событий

Спецоперацию провели сотрудники алматинского УБОП при содействии представителей Алматинского ДКНБ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным МВД, полицейские обнаружили тайник с оружием в доме гражданина Ж., 1984 года рождения. У мужчины изъяли восемь нарезных карабинов, одно ружьё, оптический прицел и два охотничьих ножа. Изъятое оружие направлено на судебно-баллистическую экспертизу. 

"Тайник был укромно спрятан от посторонних глаз в подсобном помещении. По оперативным данным, этот арсенал был похищен в январе этого года в одном из оружейных магазинов мегаполиса", - сообщил начальник Управления по борьбе с организованной преступностью Департамента полиции Алматы Жанат Нургалиев.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по статье 291 часть 3 УК РК. Другие обстоятельства устанавливаются.

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#оружие #полиция #КНБ #январские события
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:57
143
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