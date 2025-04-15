На аллее по улице Пушкина во время обычного патрулирования полицейские случайно обнаружили 16-летнюю девушку, которая числилась в розыске как без вести пропавшая в Шымкенте. Об этом передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По словам стражей порядка, девушка находилась одна, и, как выяснилось позже, приехала в Алматы самостоятельно - не сообщив об этом родителям и не оставив никаких следов. С её слов, решение уехать из дома было осознанным, однако причины побега остаются неизвестными.

Сейчас несовершеннолетняя временно размещена в Центре поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Там она находится под наблюдением специалистов до приезда законных представителей из Шымкента.

Начальник управления полиции Медеуского района Ильяс Омирсериков подчеркнул, что с родителями девочки будет проведена индивидуальная профилактическая работа, чтобы выяснить обстоятельства её исчезновения и предотвратить подобные случаи в будущем.

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