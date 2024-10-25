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В Алматы начнут выпускать лекарства от рака молочной железы

Сегодня, 11:43
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Минздрав РК Сегодня, 11:43
Сегодня, 11:43
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Фото: Минздрав РК

Производство отечественных лекарственных препаратов против рака молочной железы запустили в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Минздрава РК, проект запущен на базе Алматинской фармацевтической  фабрики совместно с международными компаниями Roche и Нобел. 

В церемонии открытия предприятия приняла участие министра здравоохранения Акмара Альназарова.

"Локализация производства критически важных онкологических препаратов улучшает доступ казахстанских пациентов к инновационным методам лечения от рака и позволяет увеличить продолжительность жизни. Главой государства была поставлена задача по увеличению доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% от общего объема фармацевтического рынка", — отметили в  ведомстве.

В рамках реализации Нацплана развития РК до 2029 года предусматриваются меры по расширению сотрудничества с глобальными фармкорпорациями, привлечению инвестиций, трансферта технологий и новейших разработок в локализацию производства, что позволит сократить зависимость от импортных препаратов, снизить их стоимость и сделать их более доступными для пациентов.

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