С 12 мая в Алматы начнут поэтапно ограничивать подачу электроэнергии абонентам, имеющим задолженности по оплате. Об этом сообщили в АО "Алатау Жарық Компаниясы", передаёт BaigeNews.kz.

Ограничения будут проводиться ежедневно с 7:00 до 20:00.

Как уточняют в компании, отключения коснутся только тех домов и квартир, где жители не оплачивают счета за электроэнергию вовремя. Подача электроэнергии будет восстановлена только после полной оплаты долга.

"Электроснабжение будет временно приостанавливаться до момента полной оплаты задолженности. Взаимодействие с должниками осуществляется через объединения собственников имущества (ОСИ) и жилищные кооперативы, чтобы минимизировать неудобства для добросовестных потребителей", – говорится в официальном сообщении АЖК.

Также в организации подчёркивают, что временное отключение – один из самых эффективных инструментов взыскания долгов.

На сегодняшний день общая сумма задолженности за электроэнергию в Алматы достигла 1,2 млрд тенге.