В Алматы в ближайшее время начнётся реконструкция здания Государственного академического русского театра для детей и юношества имени Н.Сац, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат города.

Проект реконструкции прошёл государственную экспертизу, акимат города объявил конкурс на определение подрядной организации.

В управлении строительства Алматы рассказали, какие решения предусмотрены проектом и почему на его реализацию выделяется 21,7 млрд тенге.

"Здание было построено в 80-х годах и за всё время в нём не проводился капитальный ремонт. Коллектив театра не раз обращал внимание общественности на плачевное состояние здания. После обращения к акиму города им было дано поручение провести реконструкцию знакового для мегаполиса объекта. Проведённое техническое обследование выявило значительный износ оборудования, инженерных сетей, кровли, фасадных плит и внутренней отделки помещений. То есть вода с крыши буквально заливает сцену и зрителей, внешняя облицовка обваливается, неся угрозу даже прохожим, старая электрическая проводка может привести к возгоранию. На сегодня здание не отвечает нормам безопасности и потеряло какой-либо эстетический вид", – отметил руководитель управления Алмас Шабдарбаев.

Проект реконструкции широко обсуждался с общественностью и экспертами. В нём предусмотрено усиление несущих конструкций, замена протекающей кровли и фасадных плит, обновление всех инженерных коммуникаций. Будет обеспечено полное оборудование здания автоматической системой пожаротушения. Также будет на 100% обновлено театральное оборудование, сцена, освещение, расширены проходы и расстояния между креслами, появятся места для маломобильных групп населения.

"Особое внимание уделено вопросу восстановления и сохранения архитектурных элементов, так как здание является памятником истории и культуры местного значения. К примеру, планируется воссоздать исторический облик напольного покрытия холла, заложенного в изначальном проекте. Также будет восстановлена мозаика в фойе здания", – сказал руководитель управления.

Все эти работы будут проведены в ходе реконструкции существующего здания, площадью 14,6 тысячи квадратных метров.

Кроме того, рядом будет построено новое трехэтажное здание площадью 10 тысяч квадратных метров. В нём расположится зал на 200 мест со сценой, гримёрные комнаты, помещения для мастерских и цехов театра, склады для хранения декораций, кабинеты для художественно-руководящего персонала, а также учебная сцена и классы для занятий детской театральной студии. Два строения будут соединены галерейным переходом.

Отмечается, что для театра требуется множество специализированных технических систем, таких как световое оборудование, звуковая аппаратура, системы вентиляции и кондиционирования, сцены с подъемниками, механизмы для декораций. Оснащение театра должно отвечать строгим стандартам, чтобы обеспечить безопасность актеров, технического персонала и зрителей.

"Если провести разбивку выделяемых средств, то на полное оснащение современным оборудованием двух зданий требуется порядка 6 млрд тенге. Реконструкция существующего здания оценивается в 6 млрд и строительство ещё одного здания – порядка 9 млрд тенге. Кроме того, будет построена галерея, связывающая два строения, заменены наружные сети, а также произведено благоустройство прилегающей территории с озеленением. То есть это масштабный проект и можно с уверенностью сказать, что после завершения работ театр станет одной из визитных карточек, местом притяжения горожан в восточной части города", – подчеркнул Алмас Шабдарбаев.

Реконструкцию основного здания планируется произвести до конца текущего года, а полное завершение проекта запланировано на первый квартал 2026 года.